«Барселона» купила 18-летнего полузащитника «Гронингена», отступные — € 100 млн

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о приобретении полузащитника «Гронингена» Людовита Рейса.



Сумма трансфера составила € 3,25 млн. С 18-летним футболистом было заключено соглашение на три года с опцией продления ещё на два сезона. Сумма отступных в контракте составила € 100 млн.



Рейс – голландец словацкого просхождения – является воспитанником «Гронингена» и выступает за его основную команду с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче Эредивизии (28 – в стартовом составе), в котором записал на свой счёт 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.



«Гронинген» с Рейсом в составе финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии, после чего уступил «Витессу» в полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы.