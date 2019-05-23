«Барселона» купила 18-летнего полузащитника «Гронингена», отступные — € 100 млн
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о приобретении полузащитника «Гронингена» Людовита Рейса.
Сумма трансфера составила € 3,25 млн. С 18-летним футболистом было заключено соглашение на три года с опцией продления ещё на два сезона. Сумма отступных в контракте составила € 100 млн.
Рейс – голландец словацкого просхождения – является воспитанником «Гронингена» и выступает за его основную команду с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче Эредивизии (28 – в стартовом составе), в котором записал на свой счёт 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.
«Гронинген» с Рейсом в составе финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии, после чего уступил «Витессу» в полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы.
- 23 мая 2019
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