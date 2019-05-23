Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Сегодня в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА Джанни Инфантино.
«Мы – страна удивительных возможностей, щедрая, гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу. Мы дорожим дружбой и признательны всем, кто поддерживает эти традиции, продвигает идеи мира и партнерства в самых разных областях. Одной из них, безусловно, является спорт. Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться – гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», — цитирует Путина пресс-служба президента РФ.
- 23 мая 2019
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