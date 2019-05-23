Клопп: Кейта восстанавливается с опережением графика

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении от травмы полузащитника Наби Кейта.



«Я бы сказал, что Наби опережает график, но это ничего не значит, если мы говорим о финале. Ему ещё предстоит проделать много работы.



Я знаю о сборной Гвинеи. Мы не хотим удерживать футболиста, если он может играть. Возможно, они думают иначе, но я говорю как есть. Я был бы рад, если бы Наби был готов на 100 процентов и мог сыграть на Кубке Африки. Нам нужно работать с медицинским штабом сборной, потому что, на мой взгляд, футболист, который может играть, должен играть за свою страну. Если он не будет готов на сто процентов, он не будет играть. Сейчас ситуация выглядит позитивно, посмотрим, будут ли у него шансы», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Ранее сообщалось, что Кейта из-за травмы пропустит финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» и Кубок африканских наций.

Кейта отправился с «Ливерпулем» на сбор перед финалом Лиги чемпионов