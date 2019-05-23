Дюков: обсуждается два варианта лимита: все остаётся как есть и «8+17»

Президент РФС Александр Дюков рассказал об обсуждениях по вопросу лимита на легионеров во время сегодняшнего исполкома организации.

«За две недели закончить все консультации, затем примем окончательное решение. Для меня очень важно, чтобы было единодушие – чтобы все клубы РПЛ высказались. Сейчас обсуждается два варианта: все остаётся как есть и „8+17“. Мнения разделились, большинство клубов склоняются ко второму варианту. Я неоднократно заявлял, что противник лимитов, при этом же мнении остаюсь, но сейчас было бы неправильно устраивать эту революцию, поэтому в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Если говорить о форматах, то мне ближе вариант „8+17“. Для меня в нём значительно больше плюсов.

Во-первых, более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами. Достаточно часто мы наблюдаем, когда подписывают легионеров, которые вызывают вопросы, что они делают в нашем чемпионате, почему лучше не предоставить их место в заявке русскому футболисту. Во-вторых, все тренеры, с которыми я говорил, поддерживают этот вариант, так как считают, что так проще работать и принимать решения. Если человек готов, он выходит на поле, вне зависимости от паспорта. Не могу сказать, что тот лимит, который мы имеем, широко распространён. В-третьих, этот вариант лимита поможет снизить затраты клубов. В-четвёртых, мы хотим серьёзно заниматься подготовкой спортивного резерва. Нам важно, чтобы молодые российские игроки получали практику.

С действующим лимитом мы видим следующий подход: есть позиция, на которой играет сильный легионер, но очень часто клубы руководствуются тем, что этот игрок может получить дисквалификацию или травму, тогда на этот случай есть легионер уровня ниже, который может его заменить. Если вы посмотрите составы клубов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.