В ФНЛ один игрок 1998 года рождения должен будет постоянно быть на поле

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие темы обсуждались на заседании исполкома Российского футбольного союза, который сегодня, 23 мая, проходил в Москве.

«Обсуждался вопрос бюджета. За это время был подписан ряд соглашений, поэтому мы можем говорить, что доходная часть РФС будет выше, чем в прошлом году.



Было принято решение, чтобы со следующего сезона в ФНЛ один игрок 1998 года рождения постоянно был на поле. Начали реформу молодёжного первенства. Было U21, теперь U20, затем будет U19, чтобы молодые ребята получали практику. Турнир понижает возрастную планку. Но те ребята, которые старше, тоже должны получать практику. Наша задача — дать им её. Хорошо, когда можно играть за вторые команды «Краснодара», «Спартака», но теперь будет возможность играть за команды ПФЛ — там регламент требует двух игроков 1998 года рождения на поле. Мы сделали дополнительную квоту в клубах ФНЛ. По ПФЛ, возможно, эта квота со следующего года вырастет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.