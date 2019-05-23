Обляков: о вызове в сборную узнал в интернете, Черчесов не звонил

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как узнал о попадании в окончательную заявку сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино и Кипром.



«Как узнал о приглашении в сборную? Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.



Какие эмоции испытал? Да просто порадовался и всё. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды», — приводит слова Облякова Sport24.



Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде на одноимённой арене, начало – в 21:45 мск.

Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром