Баптиста объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста принял решение завершить карьеру. Об этом 37-летний футболист сообщил в социальной сети.

«Сегодня, 23 мая 2019 года, после более чем 20 лет футбола, пришло время объявить, что я решил закончить свою карьеру. Я начинаю новую жизнь, и в этот момент я хочу выразить свою благодарность всем тем, кто позволил мне осуществить мою мечту, и тем, кто всегда был рядом со мной, в хороших и, прежде всего, в плохих моментах, давая мне свою любовь и поддержку. Особенно моя семья. Без вас это путешествие не было бы возможным. Спасибо!», — написал Баптиста в «инстаграме».

Баптиста выступал в таких командах, как «Сан-Паулу», «Севилья», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Рома», «Малага» и «Крузейро». В составе сборной Бразилии футболист дважды выигрывал Кубок Америки (2004, 2007), а также два раза становился обладателем Кубка конфедераций (2005, 2009).