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Тренировку «Спартака» посетили воспитанники академии

Тренировку «Спартака» посетили воспитанники академии
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» продолжает готовиться к последнему матчу сезона в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом». Сегодня, 23 мая, красно-белые провели очередную интенсивную тренировку на поле около «Открытие Арены». В занятии принял участие нападающий Александр Руденко, выступавший нынешней весной за «Спартак-2».

«Отметим, что гостями тренировки стали воспитанники академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 2007 года рождения. Ребята с интересом наблюдали за работой команды, даже когда пошёл проливной дождь. Кроме того они побывали на экскурсии в клубном музее», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится 26 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Тренировку «Спартака» посетили воспитанники академии
Тренировку «Спартака» посетили воспитанники академии
Фото: ФК «Спартак»
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