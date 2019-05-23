Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп рассказал о восстановлении Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов

Клопп рассказал о восстановлении Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Роберто Фирмино.

«Бобби смотрится просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведём себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдёт. У нас ещё есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он всё время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% тренировки. Возможно, завтра он проведёт полное занятие. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В финале Лиги чемпионов «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, начало – в 22:00 мск.

Клопп: Кейта восстанавливается с опережением графика
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент