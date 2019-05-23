Клопп рассказал о восстановлении Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Роберто Фирмино.



«Бобби смотрится просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведём себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдёт. У нас ещё есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он всё время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% тренировки. Возможно, завтра он проведёт полное занятие. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



В финале Лиги чемпионов «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, начало – в 22:00 мск.



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