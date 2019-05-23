Клопп рассказал о восстановлении Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Роберто Фирмино.
«Бобби смотрится просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведём себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдёт. У нас ещё есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он всё время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% тренировки. Возможно, завтра он проведёт полное занятие. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
В финале Лиги чемпионов «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, начало – в 22:00 мск.
- 23 мая 2019
-
16:12
-
16:04
-
15:58
-
15:47
-
15:21
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:45
-
14:33
-
14:27
-
14:12
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:28
-
13:17
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
12:44
-
12:32
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:52
-
11:40
-
11:26
-
11:18
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:30