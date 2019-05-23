Страндберг дисквалифицирован на два матча за жест «Деньги» после удаления

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о вынесенном наказании защитнику «Урала» Стефану Страндбергу за его оскорбительное поведение во время матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Страндберг после удаления показал оскорбительный жест. В заседании по скайпу приняли участие Страндберг с переводчиком, юрист «Урала» и представитель «Локомотива» Дмитрий Иванов.

Страндберг удивлялся, почему на заседании присутствует представитель «Локомотива». Он отрицал, что показал жест в адрес технической зоны «Локомотива». Он говорил, что жест показывал своему брату. Мы задали ему все вопросы, касающиеся брата, но он не предоставил ни места, ни ряда, ни билета, по которому он был на матче. На наш вопрос, является ли данное поведение оскорбительным, он ответил, что на поле этот жест не стоило показывать. При этом отметил, что ничего предосудительного в жесте не было. Представитель «Локомотива» сказал, что такое поведение Страндберга является оскорбительным, но попросил не применять к игроку жёстких санкций.

Мы учли все обстоятельства дела, что Страндберг осознал, что он неправильно себя повёл, и пришли к следующему решению: за оскорбительное поведение в отношении соперников — дисквалифицировать игрока на два матча чемпионата России по футболу без учёта автоматической дисквалификации. В итоге он пропускает три матча. При этом он не сыграет, даже если вернётся в «Краснодар», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Серафима Свердлова.