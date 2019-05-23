КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей, «Зенит» — на 80 тыс.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, принятых в отношении клубов Премьер-Лиги, передаёт корреспондент «Чемпионата» Серафима Свердлова.

«Крылья Советов» — «Спартак»

У «Спартака» шесть жёлтых карточек, штраф 100 тыс. рублей за неподобающее поведение. Были запущены две ракетницы, одна упала на поле, 4 петарды, 5 файеров. Штраф «Спартаку» 150 тыс. рублей за использование пиротехники.

Два болельщика «Крыльев» выбежали на поле. За необеспечение безопасности и массовое появление на поле посторонних лиц — штраф «Крыльям» 150 тыс. рублей.

«Ростов» — «Зенит»

«Зенит» оштрафован за использование пиротехники на 80 тыс. рублей.

«Енисей» — «Динамо»

Оскорбления в адрес судьи — штраф «Енисею» 60 тыс. рублей.

«Арсенал» — «Краснодар»

Болельщики «Арсенала» взорвали один взрыв-пакет — штраф 10 тыс. рублей.

«Рубин» — «Анжи»

Болельщики «Рубина» скандировали нецензурные выражения в адрес болельщиков «Анжи». Штраф «Рубину» 70 тыс. рублей.

«Уфа» — «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» был дисквалифицирован за нарушение регламента — штраф клубу 10 тыс. рублей за явку другого лица на пресс-конференцию. От «Оренбурга» не было получено письмо, что будет другой человек на пресс-конференции.