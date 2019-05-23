Спортдиректор тульского «Арсенала»: в ближайшее время сможем о чём-то объявить
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о продлении контрактов с футболистами команды.
«Работа по продлению контрактов с игроками ведётся. На данный момент что-то говорить рано, но, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем о чём-то объявить», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Арсенал», набрав 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне тульская команда примет участие в Лиге Европы.
В последнем, 30-м туре российского первенства «Арсенал» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.
Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
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