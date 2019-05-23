Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» получил награду от Путина
Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин был награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» из рук президента РФ Владимира Путина.
«Счастлив, что чемпионат мира в России не оставил равнодушными огромное число людей как из России, так и со всего мира. Он не только запомнился болельщикам красивыми голами и интересными футбольными сюжетами, но и с новой стороны открыл нашу страну для иностранных гостей. Организаторы и гостеприимные жители нашей страны вложили свою душу в это событие, сделали его по-настоящему особенным праздником, который подарил столько тёплых и ярких эмоций», — цитирует Алексеева пресс-служба президента РФ.
Алексей Сорокин получил награду из рук Владимира Путина
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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