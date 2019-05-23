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Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» получил награду от Путина

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» получил награду от Путина
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин был награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» из рук президента РФ Владимира Путина.

«Счастлив, что чемпионат мира в России не оставил равнодушными огромное число людей как из России, так и со всего мира. Он не только запомнился болельщикам красивыми голами и интересными футбольными сюжетами, но и с новой стороны открыл нашу страну для иностранных гостей. Организаторы и гостеприимные жители нашей страны вложили свою душу в это событие, сделали его по-настоящему особенным праздником, который подарил столько тёплых и ярких эмоций», — цитирует Алексеева пресс-служба президента РФ.

Алексей Сорокин получил награду из рук Владимира Путина
Алексей Сорокин получил награду из рук Владимира Путина
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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