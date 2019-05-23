Аджоев: к ЛЕ со стадионом в Туле всё будет нормально — ехать в Химки не придётся

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заверил, что в следующем сезоне команда будет проводить домашние матчи Лиги Европы на домашнем стадионе.

«Со стадионом в Туле под Лигу Европы всё будет в порядке — замечания есть, но они не очень значительные, мы их исправим, и всё будет нормально. Ни в какие Химки ехать не придётся, к нам приезжали из УЕФА, мы прошли лицензирование, так что всё будет как положено», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Арсенал», набрав 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре тульская команда на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.