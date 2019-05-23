Аджоев: нам всё равно, какой будет лимит – поддержим любое решение РФС

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал возможные изменения в лимите на легионеров.

«Попадание в Лигу Европы — огромный праздник и для города, и для области. Ребята заслужили там сыграть. Беляев, Мирзов и Бакаев – молодцы, я лично поздравил их с вызовом в сборную. У них всё будет нормально. В сборной игроков «Арсенала» больше, чем из «Спартака»? Они это заслужили.

Что касается лимита, то можно сделать и «8+17», а можно оставить как есть: нам, честно говоря, всё равно. Мы поддержим решение исполкома. Неопределённости в формировании состава из-за этого нет», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что обсуждается два варианта лимита — оставить текущий вариант или перейти к схеме „8+17“.