Аджоев: нам всё равно, какой будет лимит – поддержим любое решение РФС

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал возможные изменения в лимите на легионеров.
«Попадание в Лигу Европы — огромный праздник и для города, и для области. Ребята заслужили там сыграть. Беляев, Мирзов и Бакаев – молодцы, я лично поздравил их с вызовом в сборную. У них всё будет нормально. В сборной игроков «Арсенала» больше, чем из «Спартака»? Они это заслужили.
Что касается лимита, то можно сделать и «8+17», а можно оставить как есть: нам, честно говоря, всё равно. Мы поддержим решение исполкома. Неопределённости в формировании состава из-за этого нет», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что обсуждается два варианта лимита — оставить текущий вариант или перейти к схеме „8+17“.
- 23 мая 2019
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:13
-
18:06
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:18
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:49
-
16:24
-
16:19
-
16:12
-
16:04
-
15:58
-
15:47
-
15:21
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:45
-
14:33
-
14:27
-
14:12
-
13:57
-
13:49
-
13:47