ЦСКА 25 мая проведёт детский праздник футбола

Московский ЦСКА приглашает провести субботний день на свежем воздухе, принять участие в весёлом спортивном детском празднике футбола, а также посетить заключительный матч молодёжного первенства с участием «армейцев» в этом сезоне.

Праздник состоится 25 мая, начало — в 10:30 мск. Для участия необходима предварительная регистрация по этой ссылке.

Детей ждут следующие увлекательные испытания:

— мастер-класс от тренеров ДЮСШ ПФК ЦСКА и футболистки женской команды «армейцев» Людмилы Шадриной;

— моделирование, декорирование и запуск красно-синих воздушных змеев;

— подвижные игры и другие интересные задания.

По прохождении всех зон — памятный сувенир в подарок, а также розыгрыш суперпризов от ЦСКА и официального спонсора Hyundai.

Самые маленькие гости также найдут для себя занятия по душе. Детей ждут большой надувной батут и подвижные игры с аниматором.

Вход для зарегистрированных участников — до 11:15 мск. Окончание праздника — в 13:45 мск. Место встречи — спорткомплекс «Октябрь» (ул. Живописная, 21).

Форма одежды свободная, обувь — спортивная (на каблуках проход на футбольное поле строго запрещён).

Матч молодёжных команд ЦСКА — «Крылья Советов» начнётся в 14:00 мск (вход бесплатный, количество билетов ограничено).