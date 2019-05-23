ЦСКА 25 мая проведёт детский праздник футбола

Московский ЦСКА приглашает провести субботний день на свежем воздухе, принять участие в весёлом спортивном детском празднике футбола, а также посетить заключительный матч молодёжного первенства с участием «армейцев» в этом сезоне.
Праздник состоится 25 мая, начало — в 10:30 мск. Для участия необходима предварительная регистрация по этой ссылке.
Детей ждут следующие увлекательные испытания:
— мастер-класс от тренеров ДЮСШ ПФК ЦСКА и футболистки женской команды «армейцев» Людмилы Шадриной;
— моделирование, декорирование и запуск красно-синих воздушных змеев;
— подвижные игры и другие интересные задания.
По прохождении всех зон — памятный сувенир в подарок, а также розыгрыш суперпризов от ЦСКА и официального спонсора Hyundai.
Самые маленькие гости также найдут для себя занятия по душе. Детей ждут большой надувной батут и подвижные игры с аниматором.
Вход для зарегистрированных участников — до 11:15 мск. Окончание праздника — в 13:45 мск. Место встречи — спорткомплекс «Октябрь» (ул. Живописная, 21).
Форма одежды свободная, обувь — спортивная (на каблуках проход на футбольное поле строго запрещён).
Матч молодёжных команд ЦСКА — «Крылья Советов» начнётся в 14:00 мск (вход бесплатный, количество билетов ограничено).
- 23 мая 2019
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