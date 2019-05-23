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РФС рассмотрит вопрос о расширении числа участников РПЛ с сезона-2020/21

РФС рассмотрит вопрос о расширении числа участников РПЛ с сезона-2020/21
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 23 мая, состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза.

Как сообщается на официальном сайте организации, на заседании было принято решение проработать вопрос о возможном расширении числа клубов, участвующих в Российской Премьер-Лиге, до 18, начиная с сезона-2020/21.

Напомним, в первом чемпионате России, который прошёл в 1992 году, в высшем дивизионе страны играло 20 команд. На следующий год количество участников было сокращено до 18. В 1994 году произошло новое сокращение на ещё две команды. В 1996 году число участников высшего дивизиона чемпионата страны снова выросло до 18. Однако уже через два года оно вновь сократилось на две команды — до сегодняшних 16.

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