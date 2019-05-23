«Зенит» представил прощальное видео в честь Нету

«Зенит» опубликовал прощальное видео, посвящённое защитнику команды Луишу Нету. По окончании нынешнего сезона 30-летний игрок покинет клуб из Санкт-Петербурга. Португалец продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Домашний матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем», который состоится 26 мая, станет для Нету последним в составе сине-бело-голубых.

Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

Луиш перешёл в «Зенит» из итальянской «Сиены» в феврале 2013 года. За шесть лет с перерывом в один сезон, который защитник отыграл в аренде в «Фенербахче», он помог команде из Санкт-Петербурга в 174 матчах.

Вместе с «Зенитом» Нету дважды стал чемпионом Премьер-Лиги, а также завоевал один Кубок и два Суперкубка России.