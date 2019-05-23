Б. Игнатьев: к Черчесову нельзя предъявить претензии по составу сборной

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение нынешнего главного тренера национальной команды Станислава Черечсова по составу на игры отборочного турнира к чемпионату Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
«К Черчесову нельзя предъявить ни одной претензии по окончательному составу сборной. Он всегда смотрит игры, сопоставляет, делает выбор. Имеет своё видение игры. Черчесов с большой перспективой просматривает игроков на будущее. Черчесов не теряет нить сегодняшнего дня с завтрашним.
Песьяков своей игрой заслужил внимания Черчесова и тренерского штаба. Это не значит, что он будет основополагающим. Гилерме займёт место в воротах.
Бакаев и Мирзов показывают хорошую игру, построенную на высоком уровне индивидуального мастерства. Бакаев более разноплановый игрок, хорошо вписывается в командное построение игры. Мирзов же силён в индивидуальных моментах. Что касается Беляева, он надёжный защитник. При небольшом выборе игроков обороны он один из тех, кто соответствует тому, что необходимо от футболистов такого калибра», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 мая 2019
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