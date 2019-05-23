Источник из окружения Бэйла: Гарет не собирается никуда уходить из «Реала»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл не намерен уходить из клуба, несмотря на то, что главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Как информирует AS, эту информацию подтвердил источник из окружения валлийца. В частности, им было сказано: «Бэйл не собирается никуда уходить из „Реала“.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года. Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 101 млн. Всего в составе мадридского клуба валлиец сыграл 231 матч и забил 102 мяча. Зарплата 29-летнего валлийца на «Сантьяго Бернабеу» составляет € 14,5 млн в год чистыми. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 70 млн.