Энди Коул: Левандовски и Дибала? Покупка центральных нападающих — традиция «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал слухи, что «красные дьяволы» в летнее трансферное окно могут приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски и форварда туринского «Ювентуса» Пауоло Дибалу.
«Манчестер Юнайтед» всегда был клубом, который покупает центральных нападающих. Это традиция «красных дьяволов», и она не изменилась. Они продолжают тратить большие деньги на центрфорвардов.
Купят ли они ещё одного? Скорее всего, так и будет. Для победы в чемпионате нужно забивать много голов. Поэтому меня не удивит покупка ещё одного нападающего», — приводит слова Коула talkSPORT.
«Манчестер Юнайтед» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующей кампании команда выступит в Лиге Европы.
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