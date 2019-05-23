Энди Коул: Левандовски и Дибала? Покупка центральных нападающих — традиция «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал слухи, что «красные дьяволы» в летнее трансферное окно могут приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски и форварда туринского «Ювентуса» Пауоло Дибалу.

«Манчестер Юнайтед» всегда был клубом, который покупает центральных нападающих. Это традиция «красных дьяволов», и она не изменилась. Они продолжают тратить большие деньги на центрфорвардов.

Купят ли они ещё одного? Скорее всего, так и будет. Для победы в чемпионате нужно забивать много голов. Поэтому меня не удивит покупка ещё одного нападающего», — приводит слова Коула talkSPORT.

«Манчестер Юнайтед» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующей кампании команда выступит в Лиге Европы.