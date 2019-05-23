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Ла Лига представила все 36 мячей Месси в Примере в минутном ролике

Ла Лига представила все 36 мячей Месси в Примере в минутном ролике
Футбол / Испания 0

Ла Лига представила все 36 голов, забитые капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в текущем розыгрыше Примеры, в минутном ролике.

Видео доступно в "твиттере" Ла Лиги.

Всего в текущем сезоне в чемпионате Испании Месси сыграл 34 матча, забил 36 мячей и сделал 13 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. Его ближайшими конкурентами по забитым мячам стали одноклубник Луис Суарес и Карим Бензема («Реал»), забившие по 21 голу. Пальму первенства по результативным передачам аргентинец разделил с Пабло Сарабией («Севилья»). Также Месси имеет хорошие шансы выиграть очередную «Золотую бутсу»: ближайшего преследователя в лице Килиана Мбаппе он опережает на 4 забитых мяча, при этом французу осталось сыграть одну игру в Лиге 1.

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