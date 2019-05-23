Тухель: если Мбаппе и Неймар покинут «ПСЖ», мы найдём решение

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал недавние слова форварда команды Килиана Мбаппе, который после получения награды лучшему молодому игроку французской Лиги 1 намекнул на уход из клуба.

«У Мбаппе большие цели и много уверенности, поэтому он решил выступить с этой речью. Он очень умён и знает, что делает. Каждый игрок может взять на себя больше ответственности. Об этом не нужно просить публично.

Килиан — особенный игрок. Он хочет забивать как можно больше голов и побеждать во всех турнирах. Мы просто должны принять эту ситуацию. Я не зол на него. Таков футбол.

Конечно, будучи тренером, я хочу, чтобы Мбаппе и Неймар остались в команде. Но если они покинут «ПСЖ» предстоящим летом, мы найдём решение», — приводит слова немецкого специалиста Marca.