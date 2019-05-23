Источник: Неймар отправился в Бразилию без разрешения Тухеля

В среду вечером, 22 мая, форвард «ПСЖ» Неймар отправился в расположение сборной Бразилии, которая уже начала подготовку к Кубку Америки. При этом, главный тренер парижан Томас Тухель не давал своего разрешения на то, чтобы 27-летний нападающий досрочно покидал расположение команды.
«Неймар был получил освобождение от клуба? Да, но не от меня. Это решение принималось не на спортивном уровне. В мою компетенцию не входит принимать решения об освобождении игроков от тренировок», — приводит слова Тухеля Le Parisien.
В четверг «ПСЖ» провёл заключительную тренировку перед матчем 38-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится в пятницу. Неймар не мог принять участие в игре из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финала Кубка страны «Ренну».
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