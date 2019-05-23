Гранат может вернуться в «Ростов» из-за финансовых проблем «Рубина»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Владимир Гранат может перейти в «Ростов» из-за финансовых трудностей казанского клуба.
Гранат выступает за «Рубин» с 2017 года. Ранее он уже выступал за команду из Ростова-на-Дону в сезоне-2016/17.
В нынешней кампании Владимир принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, 13 из которых начал в стартовом составе. В Кубке России в его активе 4 встречи (все — в основе).
В концовке домашней игры 20-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:2) Гранат получил перелом малоберцовой кости после неудачного падения.
За один тур до конца нынешней кампании «Ростов», набрав 41 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Рубин» (36) — 10-е.
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