Гранат может вернуться в «Ростов» из-за финансовых проблем «Рубина»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Владимир Гранат может перейти в «Ростов» из-за финансовых трудностей казанского клуба.

Гранат выступает за «Рубин» с 2017 года. Ранее он уже выступал за команду из Ростова-на-Дону в сезоне-2016/17.

В нынешней кампании Владимир принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, 13 из которых начал в стартовом составе. В Кубке России в его активе 4 встречи (все — в основе).

В концовке домашней игры 20-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:2) Гранат получил перелом малоберцовой кости после неудачного падения.

За один тур до конца нынешней кампании «Ростов», набрав 41 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Рубин» (36) — 10-е.