Ал. Миранчук: третий Кубок России уже воспринимается спокойно
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в финале Кубка России с «Уралом» (1:0).
«В душе эмоции есть, а показать не могу. Сложная игра получилась, много потратили сил. Для меня это уже третий Кубок России, воспринимаю его спокойно», — сказал Миранчук после игры в интервью пресс-службе «Локомотива».
Видео доступно на странице «железнодорожников» в «Твиттере».
«Локомотив» завоевал Кубок России в восьмой раз в истории. Кроме того, московская команда дважды завоёвывала Кубок СССР. Летом подопечным Юрия Сёмина предстоит встретиться с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны. Клуб из Санкт-Петербурга ранее обеспечил себе чемпионский титул Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.
Сухина: со мной «Локомотив» каждый год выигрывает трофеи? Это просто совпадение
- 23 мая 2019
-
22:21
-
22:03
-
22:00
-
21:43
-
21:28
-
21:25
-
21:02
-
20:58
-
20:47
-
20:28
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
19:43
-
19:26
-
19:25
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:13
-
18:06
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:18
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:49
-
16:24
-
16:19
Партнерский контент