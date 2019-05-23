Ал. Миранчук: третий Кубок России уже воспринимается спокойно

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в финале Кубка России с «Уралом» (1:0).

«В душе эмоции есть, а показать не могу. Сложная игра получилась, много потратили сил. Для меня это уже третий Кубок России, воспринимаю его спокойно», — сказал Миранчук после игры в интервью пресс-службе «Локомотива».

Видео доступно на странице «железнодорожников» в «Твиттере».

«Локомотив» завоевал Кубок России в восьмой раз в истории. Кроме того, московская команда дважды завоёвывала Кубок СССР. Летом подопечным Юрия Сёмина предстоит встретиться с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны. Клуб из Санкт-Петербурга ранее обеспечил себе чемпионский титул Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.