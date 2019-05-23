«Ньюкасл» — очередной претендент на Марио Фернандеса
«Ньюкасл Юнайтед» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Об этом сообщает Daily Star.
По информации источника, «сороки» изучают возможность приобретения 28-летнего игрока «армейцев» в ближайшее трансферное окно как один из вариантов укрепления своей обороны. Однако из-за неопределённости с будущим главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в клубе пока не спешат принимать решения по вопросам продажи и покупки футболистов.
В текущем сезоне на клубном уровне Фернандес принял участие в 34 матчах, отметился 1 результативным ударом и 9 голевыми передачами. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 26 млн.
Источник: Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»
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