Экс-чиновник рассказал, как трагедия в Беслане повлияла на «Аланию»

Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев рассказал, почему в 2006 году «Аланию» лишили профессионального статуса.

«В первую годовщину Беслана президент России принял главу республики с представителями матерей Беслана. И представители бесланских пострадавших всё высказали ему. Что генеральная прокуратура не проводит того расследования. Много фактов привели.

Заместителем генерального прокурора был Колесников Владимир Ильич. Ему было поручено после нагоняя от президента приехать в республику. Но вместо того чтобы приехать и провести объективное расследование по теракту, он не скрывал, открыто говорил: «Если вы жалуетесь на нас, мы сделаем так, что вам будет не до Беслана».

Начал чиновников сажать. Но всё это такого резонанса не имело. Ему надо было найти то, что затрагивало бы что-то резонансное в республике. Ну и вот «Алания» попалась, футбольный клуб. Они продавили, просто ликвидировали клуб. В этот момент Виталий Леонтьевич Мутко своим решением помог сохранить статус профессионального клуба», — сказал Такоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».