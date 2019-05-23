«Тоттенхэм» сделал запрос по трансферу Асенсио, «Реал» сослался на клаусулу

«Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в приобретении вингера «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, лондонский клуб уже отправил трансферный запрос по 23-летнему игроку «сливочных». Однако на «Сантьяго Бернабеу» отказались обсуждать возможный трансфер игрока и сослались на клаусулу в € 700 млн, прописанную в его контракте. Сам вингер также заинтересован в продолжении карьеры в именно в «Королевском клубе».

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Асенсио принял участие в 44 матчах, отметился 6 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее он также выступал за «Мальорку» и «Эспаньол», куда сдавался в аренду.