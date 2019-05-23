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«Зенит» интересуется голкипером БАТЭ Щербицким

«Зенит» интересуется голкипером БАТЭ Щербицким
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» интересуется вратарём БАТЭ Денисом Щербицким.

23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского МТЗ-РИПО. В 2014 году он перешёл во вторую команду БАТЭ. В составе юношеской команды клуба он выступал в Лиге УЕФА. В основном составе клуба из Борисова он дебютировал в 2016 году. Со следующего года стал основным вратарём команды. В том же году был признан лучшим голкипером страны. В 2018 году он провёл первый матч за сборную Беларуси.

В текущем сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе текущего года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет € 1 млн.

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