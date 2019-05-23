Экс-вратарь «Алании» рассказал, как Газзаев не выполнил своего обещания

Бывший вратарь «Алании» Дмитрий Хомич, ныне выступающий за «Химки», рассказал, как ему не платили зарплату в клубе из Владикавказа, президентом и главным тренером которого тогда был Валерий Газзаев.
«Правда ли, что третий год в «Алании» я играл бесплатно? Да, конечно. Как и все. Зарплату мне не платили в течение восьми месяцев. Тогда я получал 60 тысяч долларов в месяц.
Валерий Георгиевич попросил меня урезать наполовину, когда команда вылетела. Сказал: «Вот тебе моя рука, если команду выведете в Премьер-Лигу, я тебе всё заново делаю». И в итоге он не сделал этого. Зарплату мне увеличил, но не так, как обещал. 35 тысяч осталась зарплата.
Общая сумма долга, если считать восемь месяцев, составила где-то 12–13 миллионов рублей. Но тогда курс был 30.
Я лично звонил Газзаеву и говорил: «Валерий Георгиевич, когда наши деньги вы отдадите?». Он мне сказал: «Дим, у меня нет денег, а своих я тебе не могу дать». Всё просто было. Я говорю: «Ну хорошо», — сказал Хомич в интервью каналу «КраСава» в YouTube.
- 23 мая 2019
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