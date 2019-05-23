Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Основным претендентом на 26-летнего бельгийца является миланский «Интер», сообщает Manchester Evening News.

Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Форвард чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.

В сезоне-2018/19 Ромелу принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, 22 из которых он начал в стартовом составе. В активе бельгийца 12 голов.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице первенства Англии. В следующей кампании «красные дьяволы» выступят в Лиге Европы.