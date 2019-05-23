Дани Алвес: был на 95% близок к переходу в «Реал»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес сообщил, что во времена выступлений за «Севилью» он мог перейти в «Реал».
«Буду честен: я был на 95% близок к подписанию контракта с «Реалом». Однако бывший президент «Севильи» Хосе Мария Дель Нидо оказался очень крутым чуваком. Тогда в переговоры вмешался «Челси», и он начал им подыгрывать. Он контактировал с одним клубом и говорил второму, что конкуренты готовы заплатить больше. Тогда мне пришлось принять решение, и в конце концов я остался в «Севилье». Я был очень близок к переходу в «Реал», но помешал случай. Эта ситуация стала предвестником, что моя история связана с «Барселоной», о которой я мечтал с детства.
Я благодарен за то, что мне удалось избежать перехода в «Реал» и подписать контракт с «Барсой». «Реал» тогда побеждал, но я не собирался переходить туда. Мне было интереснее строить новое, что мы и делали в «Барселоне». Нам пришлось изменить историю. В «Реале» мы бы просто добавляли страницы в книгу, которая уже написана. С «Барсой» всё было иначе. Мы прошли переходный период, и болельщики нас поддержали. Мы изменили значение клубных цветов, сделав их ещё ярче», — цитирует Алвеса ESPN.
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