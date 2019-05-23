Гончаренко во второй раз стал отцом

У главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко сегодня, 23 мая, родилась дочь. 41-летний специалист во второй раз стал отцом, сообщает пресс-служба «армейцев».

«Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Гончаренко возглавил московскую команду в 2016 году. Ранее он работал главным тренером в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.

ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре «армейцы» на своём поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

ЦСКА потерял шансы выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Столичная команда в следующей кампании примет участие в Лиге Европы.