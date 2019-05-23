«Штутгарт» в первом переходном матче не сумел обыграть клуб из второй Бундеслиги

В первом матче за право выступить в немецкой Бундеслиге в сезоне-2019/20 «Штутгарт» принимал клуб из второго дивизиона «Унион». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Штутгарта» Кристиан Гентнер, отличившийся на 41-й минуте. До перерыва нападающий «Униона» Сулейман Абдуллахи сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева снова вышли вперёд — гол забил форвард Марио Гомес. Ничью берлинскому клубу принёс защитник Марвин Фридрих, отправивший мяч в ворота соперника на 68-й минуте.

Ответную игру команды проведут в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 27 мая, начало — в 21:30 мск.

«Штутгарт» завершил сезон на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» финишировал третьим во второй Бундеслиге.