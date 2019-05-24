Бартомеу: должны гордиться этой «Барселоной»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что сине-гранатовые заслуживают похвалы за проведённый сезон-2018/19.

«Мы снова выиграли Примеру с солидным превосходством над конкурентами: за три тура до конца чемпионата с отрывом в 11 очков от второго и 19 очков от третьего мест. Победа в Примере имеет экстраординарную ценность, независимо от того, что говорят те, кто пытается её принизить.

Многие каталонцы недовольны, потому что мы привыкли побеждать. Мы возлагали большие надежды на победу в Лиге чемпионов, но поражение на «Энфилде» случилось после отличного домашнего результата, когда в наших сердцах всё ещё присутствовала память о Риме.

Но я хочу заявить, что горд этой командой, и руководством клуба. Мы должны гордиться нашей «Барсой» — тем, чего мы добиваемся на игровых полях, и тем, что мы делаем и продвигаем за пределами спортивных площадок", — цитирует Бартомеу sport.es.