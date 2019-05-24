Магнуссон: миссия ЦСКА на оставшуюся часть сезона — быть выше «Спартака»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы — домашнее поражение от „Виктории“ стало определяющим. Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне. Сейчас миссия на оставшуюся часть — закончить сезон выше „Спартака“, — приводит слова Магнуссона ТАСС.

За тур до завершения чемпионата России «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ и опережает ЦСКА на 1 очко. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с «Оренбургом», а «армейцы» дома будут принимать «Крылья Советов».