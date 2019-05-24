Сульшер: у «Манчестер Юнайтед» не может быть никаких оправданий
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от начала предсезонной подготовки.
«Невозможно забыть о прошлом сезоне. Нужно учиться на собственных ошибках. Хотим использовать то, что мы делали правильно.
Конечно, вместе с тренерами мы планируем сесть и составить все планы. Мы должны быть готовы к 1 июля. У нас не может быть никаких оправданий.
Невозможно отдыхать от футбола. Даже если я сейчас вернусь в Норвегию, буду смотреть матчи и анализировать их», — приводит слова 46-летнего специалиста пресс-служба «красных дьяволов».
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании команда выступит в Лиге Европы.
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