Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ из Баку из-за Мхитаряна

Фанаты «Арсенала» продолжают протестовать против проведения финала Лиги Европы в Баку. Об этом сообщает talkSPORT.

Ранее болельщики выражали недовольство тем, что финальный матч второго по значимости европейского клубного турнира будет сыгран на расстоянии почти 5 тыс. км от Лондона, и количеством выделенных билетов на команды, которые будут бороться за трофей. Теперь же добавилась новая проблема — из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией отправиться в Баку не сможет представитель второй страны Генрих Мхитарян из «Арсенала». Это обстоятельство подтолкнуло одного из фанатов «канониров» создать петицию с требованием перенести финал ЛЕ из Баку в Лондон.

«В дополнение к многочисленным и беспрецедентным логистическим проблемам, которые не позволяют большинству болельщиков „Арсенала“ и „Челси“ стать участниками финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку (Азербайджан) вынудило игрока „Арсенала“ Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха причинения телесных повреждений, который обусловлен многовековым насильственным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Это решение УЕФА является таким, которое отдаёт предпочтение прибыли перед чистотой красивой игры и безопасностью футболистов. Эта петиция призывает УЕФА признать гнусные последствия своего решения и санкционировать перенос финала из Баку на «Уэмбли» в Лондоне. Подписанты этой петиции выражают солидарность с фанатами «Арсенала» и «Челси», Мхитаряна и самой игры в футбол", — сказано в петиции.