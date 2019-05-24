Киммих: Вернер помог бы «Баварии», как и любой другой команде

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих в преддверии финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг» поделился мнением о нападающем «быков» Тимо Вернере.

«У Вернера невероятная скорость. Он отлично играет обеими ногами и головой. Тимо также превосходно завершает атаки. Конечно, он помог бы «Баварии». Нападающий такого уровня, забивающий по 10-15 голов в течение двух или трёх сезонов подряд, способен помочь любой команде», — приводит слова Киммиха Sportbuzzer.

В нынешнем сезоне Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии 23-летний форвард записал в актив 3 мяча в 3 встречах.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Тимо может перейти в «Ливерпуль».

Финал Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария» состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион» завтра, 25 мая, начало — в 21:00 мск.