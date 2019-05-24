Дани Алвес: спорим на Эйфелеву башню, что Неймар останется в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес считает, что в следующем сезоне его одноклубник Неймар останется во французском клубе.

«У него переходный период, потому что он не добивается желаемых результатов. Всегда хочет быть на вершине. Если этого не делает, то становится понятно, что он несчастен. Он должен использовать свободное время и отпуск и подумать о том, что может сделать, чтобы стать большим игроком, чем он есть сейчас.

Счастлив ли Неймар в «ПСЖ»? Он не счастлив, потому что не добивается тех результатов, которых хочет. Это делает его несчастным.

Поспорить на ужин, что Неймар останется в «ПСЖ» в следующем сезоне? Ужин – недостаточно. Может, на Эйфелеву башню? Я верю, что он останется в «ПСЖ»», — цитирует бразильца ESPN.