Бывший тренер «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился видением лимита на легионеров в чемпионате России.

«Вопрос сложный. Не зря дискуссии ведутся давно. Вроде мы привыкли к текущему лимиту и он более или менее всех удовлетворяет. Появилась идея новой схемы – 8+17. Мне сложно предположить, как при ней будут существовать команды. У клуба есть восемь легионеров, и логично, что он захочет их всех использовать на поле. Тогда получается проблема с российскими игрокам. Но мы ведь говорим, что хотим поддержать наших ребят. Моё мнение – нужно продолжать с тем форматом лимита, который есть. При этом я бы вообще выступал за отмену лимита, но если приходится выбирать между этими вариантами, то текущий лимит предпочтительней. Это сложный вопрос, не просто так его решение в очередной раз откладывают.



8+17, 10+15 – это ограничения. Они непонятны. Клуб должен приобретать легионеров, которые сильнее местных игроков. Ограничения мне непонятны. Нужно либо убрать ограничения, либо вспомнить о том, что было до «дела Босмана». Был прекрасный лимит, когда в заявке команд во всех европейских чемпионатах могли находиться не более трёх легионеров. И каждый клуб старался покупать только звёзд. Это были действительно сильные игроки. Может, нашему футболу стоит обратиться к этому варианту, если мы говорим одновременно о желании видеть сильных легионеров и прогрессе российских игроков? Такой вариант был бы интересен», — цитирует Чернышова «Спорт день за днём».



В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.