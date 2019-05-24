«Спортинг» намерен перехватить Малиновского у «Спартака»

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Спортинге», сообщает A Bola. По информации издания, лиссабонский клуб видит в нём замену Бруну Фернандешу, который с большой долей вероятности покинет чемпионат Португалии. Проблемой для перехода Малиновского может стать трансферная цена, составляющая € 10 млн. Ранее появилась информация об интересе московского «Спартака» к хавбеку сборной Украины.
Малиновский выступает в составе «Генка» с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей (5 – с пенальти), отдал 11 результативных передач и помог клубу завоевать золотые медали.
С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины. Хавбек провёл за сборную 20 матчей и стал автором двух голов.
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