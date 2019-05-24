«Партизан» выиграл четвертый Кубок Сербии подряд, победив «Црвену Звезду»
В финале Кубка Сербии «Партизан» с минимальным счётом обыграл «Црвену Звезду», которая могла сделать золотой дубль. Встреча прошла в Белграде на стадионе имени Райко Митича. Единственный гол на счету Бояна Остойича, отличившегося на 14-й минуте с передачи Данило Пантича.
«Партизан» завоевал свой седьмой Кубок Сербии в истории и четвертый подряд. Всего на счету команды 16 побед в Кубках страны.
«Партизан» был основан в 1945 году. Он 27 раз выигрывал национальные чемпионаты. В 1966 году клуб дошёл до финала в Кубке европейских чемпионов.
В текущем сезоне чемпионата Сербии «Партизан» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Црвены Звезды» на 18 очков. В следующем сезоне чёрно-белые выступят в Лиге Европы.
«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом страны
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