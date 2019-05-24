«Партизан» выиграл четвертый Кубок Сербии подряд, победив «Црвену Звезду»

В финале Кубка Сербии «Партизан» с минимальным счётом обыграл «Црвену Звезду», которая могла сделать золотой дубль. Встреча прошла в Белграде на стадионе имени Райко Митича. Единственный гол на счету Бояна Остойича, отличившегося на 14-й минуте с передачи Данило Пантича.

«Партизан» завоевал свой седьмой Кубок Сербии в истории и четвертый подряд. Всего на счету команды 16 побед в Кубках страны.

«Партизан» был основан в 1945 году. Он 27 раз выигрывал национальные чемпионаты. В 1966 году клуб дошёл до финала в Кубке европейских чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Сербии «Партизан» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Црвены Звезды» на 18 очков. В следующем сезоне чёрно-белые выступят в Лиге Европы.