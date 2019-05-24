Пьянич: я мог играть за сборную Франции
Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о первых шагах в карьере.
«Я покинул свою страну, Боснию, в юном возрасте из-за надвигавшейся войны. Жил в Люксембурге, очень маленькой стране, затем переехал во Францию, чтобы следовать мечте о футболе.
Я счастлив, что решил выбрать Боснию, даже если бы мог играть за Францию. Мне было всего 18 лет, и Раймон Доменек позвонил, чтобы узнать, какие у меня планы.
Я пошёл посмотреть игру между Боснией и Данией, когда мне было 13 лет. С этого момента знал, что хочу представлять Боснию», — цитирует полузащитника Goal.
В текущем сезоне Пьянич стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В 31 матче чемпионата Италии на его счету 2 гола, 6 результативных передач и красная карточка.
«Ювентус» рассматривает вариант с продажей Пьянича за € 100 млн
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