Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пьянич: я мог играть за сборную Франции

Пьянич: я мог играть за сборную Франции
Футбол / Италия 0

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о первых шагах в карьере.

«Я покинул свою страну, Боснию, в юном возрасте из-за надвигавшейся войны. Жил в Люксембурге, очень маленькой стране, затем переехал во Францию, чтобы следовать мечте о футболе.

Я счастлив, что решил выбрать Боснию, даже если бы мог играть за Францию. Мне было всего 18 лет, и Раймон Доменек позвонил, чтобы узнать, какие у меня планы.

Я пошёл посмотреть игру между Боснией и Данией, когда мне было 13 лет. С этого момента знал, что хочу представлять Боснию», — цитирует полузащитника Goal.

В текущем сезоне Пьянич стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В 31 матче чемпионата Италии на его счету 2 гола, 6 результативных передач и красная карточка.

«Ювентус» рассматривает вариант с продажей Пьянича за € 100 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент