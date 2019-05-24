Почеттино: мы никого не подписали, а «Ливерпуль» платит по 70 млн за игрока

Главный тренер «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором лондонцы встретятся с «Ливерпулем».
«Мы три недели готовимся к финалу, я спокоен. На результате скажется эмоциональная сторона, а не тактическая дуэль Почеттино и Клоппа.
Кейн — очень важный игрок, будет играть только в том случае, если будет готов на 100%. Он хорошо восстанавливается, надеемся, сможет нам помочь.
План «Ливерпуля» состоял в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов и АПЛ; наш — в том, чтобы провести сезон лучше, чем в прошлом году. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов за каждого», — цитирует аргентинского специалиста Marca.
Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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