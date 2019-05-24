«Реал» вновь отправит Эдегора в аренду

Нападающий «Реала» Мартин Эдегор, который в нынешнем сезоне выступает за «Витесс» на правах аренды, не может рассчитывать на место в составе мадридцев, сообщает Marca. По информации издания, клуб доволен игрой норвежца в Нидерландах, но пока не находит ему места в ротации. «Реал» собирается отправить Мартина в ещё одну аренду.

«Аякс» заинтересован в полноценном трансфере, но не готов предложить больше € 20 млн, что не устраивает «Реал». Самому игроку интересна Бундеслига, также имеются предложения из чемпионата Испании.

Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 33 матчах в чемпионате Нидерландов, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.