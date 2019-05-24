Руни собирается стать тренером после завершения карьеры

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, чем займётся после завершения профессиональной карьеры.

«Тренерской работой. Всю свою жизнь я был в футболе. Это то, что люблю и знаю, было бы странно не попробовать себя в качестве тренера, надеюсь, добиться успеха. Играл с большим количеством футболистов и набрался множество знаний об этой игре» – цитирует форварда Sky Sports со ссылкой на подкаст KJ & Caldwell.

В 13 матчах регулярного чемпионата MLS на счету англичанина 7 голов (2 – с пенальти) и три результативные передачи, а также красная карточка.

Ранее Уэйн выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он 5 раз становился чемпионом Англии. Также в его активе 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка страны, Кубок Англии. Он является победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Клубного чемпионата мира.