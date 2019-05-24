Гол В. Лава помог «Коринтиансу» победить в 1/16 финала Южноамериканского кубка

В 1/16 финала Южноамериканского кубка «Коринтианс» дома со счётом 2:0 взял верх над венесуэльской командой «Депортиво Лара». На 60-й минуте отличился бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Ответная встреча состоится 30 мая.
Видео можно посмотреть в «твиттере» CONMEBOL Sudamericana.
Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. Действующим обладателем является «Атлетико Паранаэнсе», который накануне уступил в первой встрече Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ривер Плейт» (0:1).
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. Всего в составе «армейцев» он сыграл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.
Ранее он был признан лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги по версии читателей «Чемпионата».
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