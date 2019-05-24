Головин – в заявке «Монако» на последний матч сезона

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 38-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», который состоится сегодня, 24 мая, и начнётся в 22:05 мск. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Монако».

В заявку включён и российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом:

Вратари: Бенальо, Си.



Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налдо, Серрано, Сидибе.



Полузащитники: Адриен Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон Мартинш, Нкуду, Рони Лопеш.



Нападающие: Фалькао, Винисиус.

Перед заключительным туром чемпионата Франции «Монако», имея на счету 36 очков, располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В прошлом туре монегаски обезопасили себя от вылета.